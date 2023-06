«Τις επόμενες ώρες ο Μέσι ανακοινώνει την απόφασή του για Ίντερ Μαϊάμι»

Μια ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι!

Τις τελευταίες ώρες, πολλά δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως ο «Pulga» έχει πάρει την οριστική απόφαση για το μέλλον του, το οποίο θα τον βρει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το MLS για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι!

Παρά τις προσπάθειες της Μπαρτσελόνα για την μεγάλη του επιστροφή, ο Αργεντινός σούπερ σταρ φαίνεται πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ψάχνοντας για νέες εμπειρίες και περιπέτειες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να ανακοινώσει την απόφασή του και να υπογράψει στην ομάδα του Μαϊάμι!

Ουσιαστικά, το μόνο που απομένει είναι η οριστική συμφωνία και η ανακοίνωση των δύο πλευρών, με τον Λιονέλ Μέσι να μετακομίζει για τις ΗΠΑ και την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk