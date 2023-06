Αποδέσμευσε τον Τίλεμανς και έξι ακόμη ποδοσφαιριστές η Λέστερ

Σε βαθιά κρίση πλέον η Λέστερ!

Οι «αλεπούδες» μετά από εννέα χρόνια αποχαιρέτησαν την Premier League μαζί με τη Σαουθάμπτον και τη Λιντς Γιουνάιτεντ με αποτέλεσμα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

Για αυτόν τον λόγο η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε την αποχώρηση επτά ποδοσφαιριστών με το όνομα του Γιούρι Τίλεμανς να ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς ο Βέλγος αποτελεί πόλο έλξης για πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ.

Μαζί με τον ταλαντούχο χαφ «αντίο» στον σύλλογο είπαν μεταξύ άλλων, ο Τσανκλάρ Σογιουντσού που έχει υπογράψει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και οι Ντάνιελ Αμαρτέι, Ναμπαλί Μεντί, Ράιαν Μπέρτραντ, Αγιόθε Πέρεθ και Τετέ.

O Tίλεμανς αγωνίστηκε στη Λέστερ για πέντε σεζόν μετρώντας 195 συμμετοχές και 28 τέρματα.

Seven professionals are among those confirmed to leave #lcfc upon the expiration of their contracts this June.



The Club extends its thanks to all seven players for their contributions during their time with us and wishes them every success in their careers.