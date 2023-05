Αλλάζει τη... μισή ομάδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποχωρούν 10 παίκτες το καλοκαίρι!

Μεγάλες αλλαγές φαίνεται πως θα υπάρξουν τη νέα σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ο Έρικ Τεν Χαγκ θέλει να ξανακάνει την ομάδα του διεκδικήτρια του τίτλου της Premier League και είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε αρκετές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα κινηθούν για ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε όλες τις γραμμές του γηπέδου, επομένως, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα από το Νησί και όχι μόνο, δέκα παίκτες βρίσκονται κοντά στην αποχώρηση!

Ανάμεσά τους και ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος είναι εκ των αρχηγών, μαζί με τους Μπρούνο Φερνάντες και Ντάβιντ Ντε Χέα. Πάραλληλα, οι Ντιν Χέντερσον, Μπράντον Γουίλιαμς, Ερίκ Μπαιγί, Άλεξ Τέλλες, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, Ντόνι Βαν Ντε Μπεκ, Άντονι Ελάνγκα, Άντονι Μαρσιάλ και Βουτ Βέγκχορστ δεν υπολογίζονται από τον Ολλανδό τεχνικό και θα κληθούν να αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

