Κλείνει τον αναμορφωτή της Φέγενορντ, Άρνε Σλοτ η Τότεναμ!

Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για την Τότεναμ, η οποία βρίσκεται εκτός πρώτης 7άδας στην Premier League μία αγωνιστική πριν το φινάλε, κινδυνεύοντας σοβαρά να χάσει το... τρένο της Ευρώπης.

Οι «spurs», που πορεύονται εδώ και έναν μήνα με τον υπηρεσιακό τεχνικό, Ράιαν Μέισον, μετά την απομάκρυνση του Αντόνιο Κόντε, βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, ο οποίος θα τους οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών, αρχής γενομένης από τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «DailyMail», η διοίκηση της Τότεναμ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον... αναμορφωτή της Φέγενορντ, Άρνε Σλοτ!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος του 44χρονου Ολλανδού τεχνικού προσπαθεί να βρει την «χρυσή» τομή ώστε να «σπάσει» το συμβόλαιο του με τη Φέγενορντ, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Παρ' όλα αυτά, ο Ολλανδικός σύλλογος ζητά το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αφήσει να φύγει.

Ο Άρνε Σλοτ ανέλαβε τον ολλανδικό σύλλογο το καλοκαίρι του 2021, οδηγώντας τον φέτος στην κατάκτηση της Eredivisie για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, ενώ, πέρσι έφτασε μέχρι και τον τελικό του Europa Conference League, γνωρίζοντας τελικώς την ήττα από τη Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.

🚨 Tottenham are closing in on the appointment of Arne Slot as their new manager.



His agent, Rafaela Pimenta, is now negotiating his exit from Feyenoord.



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/7Mn7A2aFKq