Μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάαλαντ έφερε αύξηση 45% στα άσπρα σλιπάκια!

Μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν αρκετή για να φέρει την εκτόξευση στις πωλήσεις των άσπρων… σλιπ!

Ναι, καλά ακούσατε, με την ιστορία να έχει αφετηρία τη νίκη της Σίτι επί της Άρσεναλ στις 26 Απριλίου, όπου η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε το αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της Premier League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο frontman των OASIS και γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι, Νόελ Γκάλαχερ, φωτογραφήθηκε με τον Νορβηγό που φορούσε στα αποδυτήρια ένα άσπρο σλιπ.

Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral στα social media και σύμφωνα με δημοσίευμα της dailymail, τα εν λόγω εσώρουχα έγιναν ανάρπαστα με 45% αύξηση στις πωλήσεις.

«Τα συγκεκριμένα σλιπάκια αντιμετώπισαν ισχυρό ανταγωνισμό στο παρελθόν από τα μποξεράκια, αλλά ο Χάαλαντ έχει πυροδοτήσει μια αναβίωση του ενδιαφέροντος για αυτό το βασικό παραδοσιακό ανδρικό ένδυμα», ανέφερε ειδική του εμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Man City superstar's Calvin Klein pants, from a photo with Noel Gallagher, 'spark a 45% rise in sales' as men pick them over boxer shorts https://t.co/1sIvf4y4r2