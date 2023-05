Aποχωρεί από την Πόρτο και γίνεται συμπαίκτης με τον Γκιγιέρμε ο Ουρίμπε!

Χωρίζουν οι δρόμοι της Πόρτο με τον Ματέους Ουρίμπε.

Ο 32χρονος αμυντικός χαφ, του οποίου το συμβόλαιο με τους «δράκους» λήγει στο τέλος της σεζόν αναμένεται να αποχωρίσει από τον σύλλογο έχοντας ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Άπω Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο Κολομβιανός συμφώνησε σε όλα και θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την Αλ Σαντ του Κατάρ στην οποία θα αμοίβεται με ένα ποσό που θα αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως!

Ο Ουρίμπε αγωνίζεται στην Πόρτο από το καλοκαίρι του 2019 όταν και αποκτήθηκε έναντι 9,5 εκατ. ευρώ από την Αμέρικα του Μεξικού και έκτοτε στο «Ντραγκάο» κατέγραψε συνολικά 173 συμμετοχές πετυχαίνοντας 15 τέρματα, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων, δύο Κυπέλλων, δύο Σούπερ Καπ και ενός Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Θυμίζουμε ότι στην Αλ-Σαντ αγωνίζεται και ο πρώην χαφ του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε όπως και ο Ισπανός Σάντι Καθόρλα.

🔜 Done Deal! Matheus #Uribe to #AlSadd as a free agent from July. Contract until 2026 (€3,5M/year). #transfers