Τρέλα χωρίς τέλος: Πιλότος σχημάτισε το σήμα της Νάπολι με αεροπλάνο

Ποδοσφαιρικά μεθυσμένοι εξακολουθούν να είναι οι φίλοι της Νάπολι, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να κατακτά ξανά μετά από 33 χρόνια το πρωτάθλημα Ιταλίας. Πολλοί γέμισαν τα σοκάκια της πόλης πανηγυρίζοντας, άλλοι φώναζαν συνθήματα την ώρα της θείας λειτουργίας, όμως η λιγότερο... ψύχραιμη αντίδραση ήρθε από έναν φοβερό πιλότο!

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα εντοπισμού πτήσεων Flightradar, ο συγκεκριμένος αποφάσισε να πάρει το αεροσκάφος του και να πάει μια... βόλτα, σχηματίζοντας με την πορεία του στον ουρανό το έμβλημα των Παρτενοπέι, σε μια ενέργεια που φυσικά έκανε τον γύρο του διαδικτύου και των social media.

Looks like one fan found a special way to celebrate @sscnapoli’s Serie A title. https://t.co/zyi6qSoaFk pic.twitter.com/wx9PD1HBgm