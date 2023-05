Με το μυαλό στο ματς με τη Σίτι ο Βινίσιους: Έκανε θεραπεία σε υπερβαρικό θάλαμο!

Με τον Βινίσιους Τζούνιορ να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση, έχοντας συμμετοχή στο πρώτο γκολ του Ροντρίγκο, η Ρεάλ Μαδρίτης, επικράτησε 2-1 της μαχητικής Οσασούνα στον τελικό του Copa del Rey, κατακτώντας το 20ο Κύπελλο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2014!

Παρ' όλα αυτά, αμέσως μετά τον τελικό, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός των «μερένχες» τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του για... λάθος λόγους, καθώς φαίνεται να προκάλεσε με απαξιωτικά σχόλια τους παίκτες της Οσασούνα.

Κάτι που πάντως δεν φάνηκε να επηρεάζει και πολύ τον 22χρονο εξτρέμ, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα πήγε στο σπίτι του και έκανε αποθεραπεία στον προσωπικό του υπερβαρικό θάλαμο ώστε να είναι πανέτοιμος για το εντός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι για τα ημιτελικά του Champions League την ερχόμενη Τρίτη (09/05, 22:00).

Μάλιστα, ο Βινίσιους ανέβασε και μια σχετική φωτογραφία μέσα από τον θάλαμο όπου φορούσε μάσκα οξυγόνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σκέφτομαι ήδη την Τρίτη, HALAMADRID!».

