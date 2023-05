Στα χέρια της Ρόμα η ανανέωση του Μπελότι

Το μέλλον του Αντρέα Μπελότι στη Ρόμα είναι αμφίβολο, καθώς το συμβόλαιο του «κόκορα» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Ωστόσοι, οι «τζαλορόσι» ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν, εάν θα τον κρατήσουν ή όχι, παρόλο που έχουν την επιλογή ο Ιταλός να παραμείνει μέχρι το 2025.

Σύμφωνα, με τον έγκυρο δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, εάν αποφασίσει η Ρόμα να τον αφήσει, τότε η Τζένοα περιμένει στη γωνία για να τον υπογράψει ως ελεύθερο.

Ο Μπελότι μετράει με την φανέλα της Ρόμα 39 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, 4 γκολ και 2 ασίστ.

Andrea #Belotti‘s contract with #ASRoma expires in June. #Roma have the option to extend it until 2025, but Giallorossi have not decided his future yet. If there will not be the renewal, #Genoa could try to sign him as a free agent. #transfers