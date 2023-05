Μέσι: «Δεν μπορούσα να το ακυρώσω, συγνώμη στους συμπαίκτες μου»

Τοποθετήθηκε μέσω Social Media για το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός, ο οποίος τιμωρήθηκε από τη διοίκηση του συλλόγου επειδή απουσίασε χωρίς να έχει πάρει άδεια, τόνισε ότι θεωρούσε πως είχε άδεια, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και ανέφερε ότι πλέον περιμένει την απόφαση του συλλόγου όσον αφορά το μέλλον του στην ομάδα.

«Νόμιζα ότι θα είχαμε μια μέρα άδεια μετά το παιχνίδι, όπως συνέβαινε πάντα. Είχα οργανώσει αυτό το ταξίδι και δεν μπορούσα να το ακυρώσω. Το είχα ήδη ακυρώσει στο παρελθόν. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και περιμένω τι θέλει να κάνει ο σύλλογος μαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



