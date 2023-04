Χαμηλές οι ρήτρες του Ντιμπάλα - Πώς μπορεί η Ρόμα να αποφύγει την ενεργοποίηση από ιταλικές ομάδες

Μπορεί να έχει αντιμετωπίσει κάποια σποραδικά προβλήματα τραυματισμών, ωστόσο ο Πάουλο Ντιμπάλα έχει δικαιώσει τις προσδοκίες στη Ρόμα, μετρώντας 16 γκολ και οκτώ ασίστ σε 34 συμμετοχές - με τους «τζαλορόσι» να έχουν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Ο Αργεντινός έχει συμβόλαιο έως το 2025 με τον σύλλογο της Ρώμης, ωστόσο όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία του με την ομάδα περιλαμβάνει και αρκετά χαμηλές ρήτρες αποδέσμευσης.

Αυτές φέρονται να είναι 20 εκατομμύρια ευρώ για συλλόγους της Ιταλίας και δώδεκα για κλαμπ εκτός χώρας, αν και οι Ρωμαίοι διατηρούν δικλείδα ασφαλείας για να απενεργοποιήσουν την... εντός συνόρων ρήτρα.

Με ποιον τρόπο; Με μεγάλη αύξηση απολαβών, με τον δημοσιογράφο να κάνει λόγο για αύξηση από 3,8 εκατ. ευρώ σε έξι.

Σε περίπτωση όμως που εμφανιστεί ξένη ομάδα διατεθειμένη να καλύψει τα δώδεκα εκατομμύρια ευρώ, τότε η τελική απόφαση θα ανήκει στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Paulo Dybala release clauses 🇦🇷



◉ €20m for Italian clubs. 🇮🇹



In case Italian club triggers the clause, AS Roma have option to ‘cancel’ it by activating salary rise from €3.8m to €6m.



◉ €12m for clubs from abroad. 🌍



In this case, Paulo Dybala would have the final say. pic.twitter.com/pKrU61SGGJ