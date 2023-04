Προφορική συμφωνία Ποτσετίνο και Τσέλσι!

Σε... ρυθμούς Ποτσετίνο αρχίζει να κινείται η Τσέλσι!

Η ομάδα του Λονδίνου εδώ και κάποιο διάστημα δουλεύει πυρετωδώς για να δώσει στον Αργεντινό τεχνικό τα «κλειδιά» της τεχνικής ηγεσίας, κι απ' ότι φαίνεται αυτό θα γίνει άμεσα.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το talksport, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει πλέον σε προφορική συμφωνία. Μάλιστα, στην Τσέλσι ελπίζουν πως το deal θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, και ο Ποτσετίνο θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του.

Θυμίζουμε ότι ο Ποτσετίνο είναι χωρίς ομάδα από τη ημέρα που αποχώρησε από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν και επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στον πάγκο μιας ομάδας της Premier League, με τους «μπλε» να βρίσκονται πολύ κοντά στο να τον ξαναφέρουν στην Αγγλία.

