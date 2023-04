Αισιόδοξη για την απόκτηση του Γκβάρντιολ η Σίτι

Μία σπουδαία κίνηση φαίνεται πως θα ολοκληρώσει το ερχόμενο καλοκαίρι η Μάντσεστερ Σίτι!

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ αποτελεί διακαή πόθο του Πεπ Γκουαρδιόλα για την άμυνα των «πολιτών» και όπως προκύπτει είναι πολύ πιθανό ο «γάμος» μεταξύ των δύο πλευρών να γίνει πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισπανικό relevo η Σίτι αισθάνεται μεγάλη αισιοδοξία για την απόκτηση του Κροάτη αμυντικού, ενώ η Λίβερπουλ που αποτελεί τον μεγάλο ανταγωνιστική έχει αποφασίσει να φύγει από την διεκδίκησή του, λόγω της υψηλής τιμής που τον κοστολογεί η Λειψία.

[🚨🌕] #ManCity are "incredibly confident" that they are signing Josko Gvardiol.



[@relevo] pic.twitter.com/fg4ylmAj5b