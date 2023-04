ΒΙΝΤΕΟ: Στο 21' η Νιούκαστλ ήταν στο 5-0 κόντρα στη Τότεναμ!

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Μια διαστημική Νιούκαστλ, διαλύει το... φάντασμα της Τότεναμ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», σκοράροντας πέντε φορές πριν συμπληρωθούν 21 λεπτά αγώνα, έχοντας μετατρέψει σε γκολ και τις πέντε τελικές που έφτιαξε!

Ο Τζέικομπ Μέρφι άνοιξε το σκορ στο 2ο κιόλας λεπτό, ο Ζοέλινγκτον έκανε το 2-0 στο 6', πριν ο Μέρφι στείλει ξανά την μπάλα στα δίχτυα του Γιορίς, πριν καν φτάσουμε στο πρώτο δεκάλεπτο!

Χωρίς καμία διάθεση χαλάρωσης, η Νιούκαστλ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, με τον Ίσακ να αναλαμβάνει δράση και να σκοράρει δύο ακόμα γκολ, για το... παλαβό 5-0, στο 21'!

Αυτό είναι το δεύτερο γρηγορότερο 5-0 στην ιστορία της Premier League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει προηγηθεί με το ίδιο σκορ στο 18ο λεπτό μιας αναμέτρησης με τη Γουότφορντ, το 2019.

5 - Newcastle have taken a 5-0 lead within 21 minutes, the second-earliest a side has done so in Premier League history, after Man City v Watford in September 2019 (18th minute). Stop. pic.twitter.com/AgRctZdQYZ