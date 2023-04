«Ο Ρονάλντο δεν έπιανε τα γεννητικά του όργανα, απλώς ήταν τραυματίας»

Στο επίκεντρο έχει βρεθεί τις τελευταίες ώρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο κι ο λόγος είναι το VIDEO που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τον δείχνει να πιάνει τα γεννητικά του όργανα, ενώ οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι, καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.

Πολύ γρήγορα το VIDEO έγινε viral στα social media, με τον κόσμο να τον κατηγορεί για άσεμνη χειρονομία.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ