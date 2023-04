Η ήττα «πείραξε» τον Ρονάλντο που... ξέφυγε σε δύο περιπτώσεις - ΒΙΝΤΕΟ

Το αραβικό ντέρμπι της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ (στην έδρα της δεύτερης) θα ήθελε πολύ να το αφήσει πίσω ο Κριστιάνο Ρονάλντο για μια σειρά από λόγους. Η Αλ Νασρ ηττήθηκε με 2-0 εξαιτίας των δύο γκολ του πρώην (μεταξύ άλλων) φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Οντιόν Ιγκάλο, με τον Πορτογάλο σούπερ στα την ίδια στιγμή να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής σε δύο φάσεις. Μετά το φινάλε του ματς και ενώ ο Ρονάλντο κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Εκείνος αντέδρασε στο πικάρισμα της εξέδρας, πιάνοντας με χαρακτηριστική τα γεννητικά όργανα του, με το video που κυκλοφόρησε στα social media να γίνεται viral.

Νωρίτερα, στο 57ο λεπτό ο Ρονάλντο είχε κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα σε διεκδίκηση που είχε με έναν αντίπαλό του. Σε εκείνο το διάστημα η Αλ Χιλάλ είχε το προβάδισμα με 1-0 και ο Πορτογάλος έδειχνε εμφανώς εκνευρισμένος με την εξέλιξη του ντέρμπι.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ