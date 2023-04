«Ο Σανέ ζήτησε να μην τιμωρηθεί αυστηρά ο Μανέ»

Προσπάθειες να ξεχαστεί όσο δυνατόν γρηγορότερα το συμβάν μεταξύ Σαντιό Μανέ & Λερόι Σανέ γίνονται στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σενεγαλέζος έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τη Χόφενχαϊμ και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο μετά την επίθεση στον συμπαίκτη του, ο οποίος φέρεται να ζήτησε από τη διοίκηση του συλλόγου να δείξει επιείκεια!

Η Bild αναφέρει ότι ο Γερμανός θεωρεί το συμβάν λήξαν και θεώρησε πως δεν θα πρέπει να απομακρυνθεί από την Μπάγερν ο Μανέ, ούτε και να του επιβληθεί βαριά τιμωρία.

Υπενθυμίζεται πως στην αρχή, υπήρχαν αναφορές μέχρι και σε πιθανή παραχώρηση του παίκτη το προσεχές καλοκαίρι.

Leroy Sané asked the club not to sack Sadio Mané and not to give him a severe punishment. For the German international, the topic is now closed [@BILD]