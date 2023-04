Ο 40χρονος Φόστερ επέστρεψε στη δράση, έπιασε πέναλτι στο 97' και έστειλε τη Ρέξαμ στη League 2!

Αν μιλούσαμε για ταινία, τότε θα λέγαμε για ένα καλογραμμένο σενάριο. Τώρα που αναφερόμαστε στο ντέρμπι ανόδου στη League 2 από τη National League της Αγγλίας ανάμεσα στη Ρέξαμ και τη Νοτς Κάουντι, θα πούμε απλώς πως πρόκειται για ποδοσφαιρική ραψωδία.

Διότι το παιχνίδι μπορεί να βρήκε νικήτρια τη Ρέξαμ του γνωστού ηθοποιού Ράιαν Ρέινολντς με 3-2, ωστόσο την εξέλιξή του δεν θα μπορούσε να την φανταστεί ούτε ο ίδιος ούτε κανένας... σεναριογράφος!

Πριν το παιχνίδι, οι δύο ομάδες ισοβαθμούσαν με 100 βαθμούς στην κορυφή. Ο Ρέινολντς για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του για να κερδίσει την άνοδο, απέκτησε προ εβδομάδων τον Μπεν Φόστερ για την υπεράσπιση της εστίας. Στα 40 του και έχοντας αποσυρθεί εδώ και έναν χρόνο, από τη στιγμή που η Γουότφορντ υποβιβάστηκε στην Championship. Παρόλα αυτά, στο κομβικότερο ματς της χρονιάς, ο πολύπειρος τερματοφύλακας έβαλε το... χεράκι του.

Διότι έπιασε το πέναλτι της Νοτς Κάουντι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, βγάζοντας την εκτέλεση του Σκοτ! Κράτησε το 3-2, την τεράστια νίκη της ομάδας του που βρίσκεται στο +3 και έχει ματς λιγότερο, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές.

Νωρίτερα, ο Μπόστοκ είχε δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 45'+4' για να έρθει ο Μουλίν στο 50' να ισοφαρίσει και ο Μεντι στο 69' να γράψει την ανατροπή.

Ο Κάμερον έξι λεπτά αργότερα έφερε εκ νέου το ματς σε ισορροπία αλλά η Ρέξαμ βρήκε νέα απάντηση με τον Λι στο 78' να γράφει το 3-2. Ώσπου η Νοτς Κάουντι κέρδισε πέναλτι στο φινάλε αλλά ο Φόστερ το έβγαλε και έγινε ο ήρωας για την ομάδα του, δίνοντας το σύνθημα για ξέφρενους πανηγυρισμούς σε χορτάρι και κερκίδες!

Βέβαια, το πέναλτι αν υπήρχε VAR ή το είχε δει ο επόπτης θα έπρεπε να επαναληφθεί αφού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ο Φόστερ έφυγε από τη γραμμή του. Παρόλα αυτά, γράφτηκε μια ακόμη σπουδαία ιστορία στα αγγλικά γήπεδα που θα μείνει ανεξίτηλη. Σε χαμηλή κατηγορία, με κόσμο να τρελαίνεται στις κερκίδες και να υπενθυμίζει πως ο ρομαντισμός ακόμη δεν έχει εξαφανιστεί...

SCENES 😳@Wrexham_AFC's Ben Foster comes up BIG to save @Official_NCFC's last-minute penalty 🦸‍♂️ pic.twitter.com/n4ZBSMCrF5