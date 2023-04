Οι ενδεκάδες στο Λίβερπουλ-Άρσεναλ: Με Τζόουνς στα χαφ οι γηπεδούχοι, εκπλήξεις στην άμυνα ο Αρτέτα

Ώρα για ντέρμπι στην Premier League!

Λίβερπουλ και Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στις 18:30 (Novasports Premier League) στο «Άνφιλντ» για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα οι προπονητές των δύο ομάδων γνωστοποίησαν τις επιλογές του αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που θα ρίξουν στη «μάχη».

Ο Γιούργκεν Κλοπ σε σχηματισμό 4-3-3 παρατάσσει τον Άλισον στην εστία με τους Αλ. Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ και Ρόμπερτσον στην άμυνα. Στο κέντρο, Φαμπίνιο, Τζόουνς και Χέντερσον, ενώ η επιθετική τριάδα θα αποτελείται από τους Ζότα, Σαλάχ και Χάκπο.

Από την άλλη πλευρά ο Μικέλ Αρτέτα επιλέγει τον ίδιο σχηματισμό και θα έχει τον Ράμσντεϊλ στην εστία και τους Γουάιτ, Ζιντσένκο, Γκάμπριελ, Χόλντινγκ στα μετόπισθεν. Έντεγκααρντ, Τζάκα και Πάρτεϊ στην τριάδα του κέντρου. Τέλος στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ζεσούς, με τους Μαρτινέλι και Σάκα στα «φτερά».

