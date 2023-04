Μπαρτσελόνα... ο καλύτερος πελάτης του Μπενζεμά

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, επικρατώντας με τεσσάρα της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου, με τον Καρίμ Μπενζεμά να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μια ασίστ.

Ο Γάλλος επιθετικός έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα ενόψει και των κρίσιμων αναμετρήσεων για τα προημιτελικά του Champions League και φυσικά ότι έχει χτίσει εξαιρετική παράδοση με τους Καταλανούς.

Ο Μπενζεμά έφτασε τα 25 γκολ και ασίστ απέναντι στην Μπαρτσελόνα με τη φανέλα της Ρεάλ και έτσι οι μπλαουγκράνα έγιναν ο αντίπαλος που έχει τον καλύτερο απολογισμό σε αυτή την κατηγορία. Κόντρα στην Αθλέτικ έχει 24 γκολ και ασίστ, ενώ ακολουθούν οι Βαλένθια (22), Σεβίλλη (20) και Θέλτα (19).

