Ο πατέρας του Ανσού Φατί τα βάζει με την Μπαρτσελόνα: «Δεν ξαναπατάω γήπεδο»

Σε μια εκρηκτική συνέντευξη, ο πατέρας του Ανσού Φατί, Μπόρι Φατί, ξέσπασε κατά της Μπαρτσελόνα για την έλλειψη χρόνου συμμετοχής του 20χρονου φέτος και υποστήριξε ότι θέλει ο νεαρός να φύγει το καλοκαίρι αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση.

Ο Ανσού Φατί δυσκολεύεται να βρει λεπτά συμμετοχής φέτος, παρά το γεγονός ότι έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών. Παρόλο που έχει αγωνιστεί στα περισσότερα παιχνίδια που έχουν δώσει οι Καταλανοί φέτος, έχει έρθει σε μεγάλο βαθμό από τον πάγκο, ως αναπληρωματικός. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, έδειχνε ντεφορμέ, κάτι που είναι αναμενόμενο να συμβεί δεδομένης της έλλειψης συνέπειας συμμετοχών.

Ο πατέρας του είχε συνάντηση με τους διευθυντές της Μπαρτσελόνα Ματέου Αλεμάνι και Ζόρντι Κρόιφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την κατάσταση. Κατόπιν αυτού, δημοσιοποίησε τα παράπονά του σε συνέντευξή του στο COPE: «Ο Ανσού δεν θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα, αλλά θέλω να τον δω να πετυχαίνει. Δεν θα ξαναπάω στο γήπεδο, είμαι πολύ θυμωμένος με τον σύλλογο. Σε ένα μήνα θα συναντηθούμε με τον Χόρχε Μέντες, σίγουρα. Με ενοχλεί που ο Ανσού παίζει τόσο λίγο. Μιλάμε για έναν παίκτη που είναι Ισπανός διεθνής και προέρχεται από τη La Masia. Του αξίζουν πολύ περισσότερα από αυτό».

Και συνέχισε αμφισβητώντας τον προπονητή της ομάδας Τσάβι Ερνάντες, λέγοντας: «Δεν ξέρω γιατί ο Τσάβι δεν χρησιμοποιεί τον Ανσού. Πρέπει να έχει τους λόγους του. Ο Ανσού δεν τον σιχαίνεται, καθώς ήταν πάντα το είδωλό του. Εγώ όμως, είμαι πολύ θυμωμένος ως πατέρας».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος έχει συμβουλεύσει τον Ανσού να φύγει από τον σύλλογο το καλοκαίρι, αλλά ο 20χρονος δεν βλέπει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και θέλει να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. «Ο Ματέου Αλεμάνι μου λέει ότι ο Ανσού είναι μέρος της κληρονομιάς του συλλόγου. Ως πατέρας του έχω πει ότι είναι καλύτερα για εκείνον να φύγει. Αλλά ο Ανσού μου έχει πει ότι δεν συμφωνεί μαζί μου σε αυτό. Θέλει να μείνει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έφευγα από τη Βαρκελώνη αύριο. Είπα στον Ανσού ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει, θα πρέπει να φύγουμε, αλλά μου λέει ότι κάνω λάθος» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ανσού γνώριζε τι έλεγε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μπορί Φατί απάντησε: «Όχι. Κοιμάται και δεν μπορεί να με ακούσει επειδή το σπίτι είναι πολύ μεγάλο».

Bori Fati: "Alemany tells me that Barça trusted Ansu a lot. Jorge Mendes told me: Ansu Fati is not gonna leave the club. But I think about the present", tells Cope 🔵🔴 #FCB



"Mendes told me in the last two years that we had big proposals, but Barça didn't want to sell him". pic.twitter.com/0Tl5smWEbo