Αρνητικό ρεκόρ 32 ετών έκανε ο Ντε Λα Φουέντε

Η Ισπανία ηττήθηκε 2-0 από την Σκωτία και προσγειώθηκε απότομα, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε να χάνει το δεύτερό του ματς ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Μάλιστα, ο Ίβηρας προπονητής έγινε ο πρώτος που ηττάται στον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα με τη «φούρια ρόχα» μετά από 32 χρόνια!

Τότε τον Σεπτέμβριο του 1991, ο Βιθέντε Μιέρα είχε δει την Ισπανία να χάνει 2-0 στην Ισλανδία, σε ματς επίσης για τα προκριματικά του Euro.

Εντέλει, οι Ισπανοί θα έμεναν εκτός τελικής φάσης, τερματίζοντας πίσω από Γαλλία και Τσεχοσλοβακία.

1 - Luis de la Fuente is the first Spanish manager to lose his first away game in charge of Spain 🇪🇸 since Vicente Miera in September 1991 (0-2 against Iceland 🇮🇸), also in a European Championship qualifier. Difficulty. pic.twitter.com/z8bOofD7L0