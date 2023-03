Ο Ζορζίνιο «έπιασε» τον Ζεσούς να κάνει μάθημα οδήγησης και ξέσπασε σε γέλια

Ο Ζορζίνιο, που αποκτήθηκε από την Άρσεναλ τον περασμένο Ιανουάριο, είχε μία τυχαία συνάντηση με τον συμπαίκτη του, Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος απουσιάζει από τη δράση έπειτα από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στο δεξί γόνατο λόγω του τραυματισμού του στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, αποφάσισε να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του παραγωγικά.

Κάπως έτσι, ο Ζορζίνιο τον εντόπισε να κάνει μαθήματα οδήγησης, γεγονός που του φάνηκε πολύ αστείο, καθώς δεν σταμάτησε να γελάει.

Μάλιστα, θέλησε να βιντεοσκοπήσει τη στιγμή, την οποία και στη συνέχεια δημοσίευσε στο Instagram.

Jorginho on Instagram story, catching Gabriel Jesus during his driving lesson. 😂🚗 #afc pic.twitter.com/myngdnmvBF