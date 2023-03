Οπαδός έδωσε 100 ευρώ σε παίκτη που σκόραρε!

Η άλλοτε κραταιά Ντινάμο Βουκουρεστίου βρίσκεται πλέον στη μέση της βαθμολογίας της Β' κατηγορίας στη Ρουμανία, με το 6-0 ενάντια στην Ουνιρέα Κοστάντσα να τη διατηρεί κοντά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Ένας εκ των παικτών της πάντως, ο Βάλεντιν Μπορτσέα, πήρε και ένα ιδιαίτερο... πριμ αφότου πέτυχε το έκτο και τελευταίο γκολ της ομάδας του.

Τι ακριβώς συνέβη; Ένας οπαδός του χάρισε ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, με τον παίκτη να διακρίνεται να το βάζει στο σορτσάκι του...

Romanian football is brilliant.

Dinamo's Valentin Borcea got a 100 Euros banknote as a reward from a supporter after his goal vs. Unirea Constanța tonight.

Photos via Stefan Constantin. pic.twitter.com/FvGRQ5zjAx