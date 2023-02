Βγήκε η βίζα του Γκράθια - Κανονικά στον πάγκο της Λιντς

Όλα… έτοιμα για το ντεμπούτο του Χάβι Γκράθια στον πάγκο της Λιντς για την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος έχει περάσει μεταξύ άλλων από τον πάγκο και των Ολυμπιακό Βόλου, Κέρκυρα, αναμένεται να ντεμπουτάρει το Σάββατο (25/02, 17:00) στο εντός έδρας ματς της Λιντς με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον αφού βγήκε η βίζα του όπως ανακοίνωσαν τα «παγώνια». Ένα κομβικό ματς όπου αν υπάρχει νικητής, μπορούμε να πούμε πως θα κάνει και… βήμα παραμονής αφού είναι από τα λεγόμενα «εξάποντα» παιχνίδια μεταξύ δύο ομάδων που προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Η Λιντς είναι στους 19 βαθμούς και στην προτελευταία θέση, μόλις έναν βαθμό πάνω από την ουραγό Σαουθάμπτον.

📰 #LUFC is delighted to announce Javi Gracia’s visa has been confirmed, along with a number of new additions to the existing backroom staff