Δουβίκας και Παυλίδης μαζί στη καλύτερη ομάδα της εβδομάδας στο FIFA

Τάσος Δουβίκας και Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση στη μεταξύ τους αναμέτρηση ανάμεσα σε Άλκμααρ και Ουτρέχτη και το ηλεκτρονικό παιχνίδι τους αντάμειψε.

Η εξαιρετική πορεία των Τάσου Δουβίκα και Βαγγέλη Παυλίδη στην Ολλανδία έκανε το ηλεκτρονικό παιχνίδι FIFA να τους ανταμείψει. Αφορμή η μεταξύ τους αναμέτρηση, στην οποία πέτυχαν από τρία γκολ ο καθένας.

Έτσι η EA Sports αποφάσισε να τους τοποθετήσει στη κορυφαία ενδεκάδα της εβδομάδας. H team of the week είναι ένα σύνολο παιχτών που βγαίνει κάθε βδομάδα στο παιχνίδι και περιέχει παίχτες των οποίων τα στατιστικά είναι ανεβασμένα καθώς πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση στο τελευταίο τους παιχνίδι.

Ανά καιρούς έχουμε δει παίχτες όπως ο Τάσος Μπακασέτας, ο Πέτρος Μάνταλος αλλά και ο Αιτόρ έπειτα από το χατ-τρικ του κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα, να μπαίνουν στην team of the week. Το εξαιρετικό είναι πως για πρώτη φορά έχουμε δύο Έλληνες παίχτες στην ίδια team of the week και μάλιστα προερχόμενοι από την ίδια αναμέτρηση.

H άνοδος των esports μεγαλώνει, γι αυτό και η Eredevisie δεν παρέλειψε να συγχαρεί τους δύο Έλληνες μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram.

sport-fm.gr