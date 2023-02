Μεταγραφικό ντεμαράζ Νότιγχαμ, «κλείνει» και ο Νάβας!

Την 3η της μεταγραφή μέσα στην ημέρα ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς έχει καταφέρει να φτάσει σε πλήρη συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την φόρμουλα παραχώρησης του 3 φορές πρωταθλητή Ευρώπης Κέιλορ Νάβας.

Ο Κοσταρικανός τερματοφύλακας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Αγγλία και Γαλλία πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις στο Παρίσι και πλέον το μόνο που μένει για να οριστικοποιηθεί και τυπικά η συμφωνία είναι οι δύο σύλλογοι να ανταλλάξουν τα απαραίτητα έγγραφα πριν την λήξη της προθεσμίας.

Ο 36χρονος γκολκίπερ θα αποκτηθεί κατόπιν απαίτησης του Στιβ Κούπερ που είδε τον Ντιν Χέντερσον να τραυματίζεται, με το χρονικό διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται σε μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την πολύ σημαντική ένεση ποιότητας με τις μεταγραφές τον Τζόντζο Σέλβι και Φελίπε προσθέτει στο ρόστερ της και μεγάλη εμπειρία κάτω από τα δοκάρια, στην προσπάθεια που κάνει να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο πρώην «πορτιέρε» των Ρεάλ Μαδρίτης , Λεβάντε και Αλμπαθέτε ευελπιστεί στο «City Ground» να κερδίσει τα αγωνιστικά λεπτά που δεν κατάφερε να βρει φέτος στο Παρίσι, καθώς αγωνίστηκε συνολικά σε μόλις δύο αναμετρήσεις για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Γαλλίας.

Nottingham Forest and PSG have full verbal agreement on Keylor Navas deal but still waiting on documents and all paperwork — it’s crucial step 🚨🌳🇨🇷 #DeadlineDay #NFFC



Navas has already accepted days ago, player side is not an issue. pic.twitter.com/CqxD1T2ySt