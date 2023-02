Επίσημη η «βόμβα» Ζορζίνιο στην Άρσεναλ!

Παίκτης της Άρσεναλ αποτελεί με κάθε επισημότητα πλέον ο Ζορζίνιο!

Οι «κανονιέρηδες» ολοκλήρωσαν σε μια σπουδαία μεταγραφή, αποκτώντας τον 31χρονο μέσο έναντι του ποσού των 12 εκατομμυρίων λιρών από την Τσέλσι.

Ο έμπειρος Ιταλός χαφ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2024 με την πρωτοπόρο της Premier League, διατηρώντας μάλιστα και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Τη φετινή σεζόν, ο Ζορζίνιο μέτρησε 25 συμμετοχές και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «μπλε», από τους οποίους και αποχωρεί μετά από 4,5 χρόνια...

Welcome to The Arsenal, Jorginho 👊 pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ