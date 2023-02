Κινείται για την απόκτηση του Ζάμπιτσερ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μια μεταγραφική προσθήκη της τελευταίας στιγμής προσπαθεί να ολοκληρώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Μαρσέλ Ζάμπιτσερ.

Ο Αυστριακός μέσος θέλει να αποχωρήσει από τους Βαυαρούς όπου αδυνατεί να βρει θέση βασικού, ενώ και η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ζάμπιτσερ εντάχθηκε στην Μπάγερν το 2021, όταν άφησε μετά από 6 χρόνια τη Λειψία, ενώ έχει πραγματοποιήσει 54 εμφανίσεις με τους πρωταθλητές Γερμανίας. Για την απόκτησή του ενδιαφέρθηκε και η Τσέλσι, η οποία όμως φαίνεται πως έχει κάνει πίσω τις τελευταίες ώρες.

Marcel Sabitzer wants to leave and Manchester United are now pushing in talks with Bayern. Discussions on the formula of the deal, ongoing. 🚨🔴 #MUFC #DeadlineDay



Chelsea are currently busy with other deals and not with Sabitzer as things stand. pic.twitter.com/biAyw4XkXW