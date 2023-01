Νότιγχαμ Φόρεστ για Κέιλορ Νάβας.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει βάλει στο… μάτι τον Κοσταρικανό γκολκίπερ της Παρί Σεν Ζερμέν, όπως αναφέρει ο έγκυρος Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να αποκτηθεί ο 36χρονος τερματοφύλακας με τη μορφή δανεισμού και πολλά θα κριθούν από τις προθέσεις του γαλλικού συλλόγου, που έχει συμβόλαιο με τον παίκτη έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο Νάβας είναι τα τελευταία χρόνια στη σκιά του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2019 και τη φετινή σεζόν μετράει μόλις δύο συμμετοχές.

Nottingham Forest are seriously interested in signing Keylor Navas on loan from PSG. Concrete idea as he'd be open to try Premier League experience. 🚨🇨🇷 #NFFC



Deal depends on Paris Saint-Germain - French club will decide whether they want to loan Keylor out or not. pic.twitter.com/G289G5FxZz