Εθνική Μαρόκο: Επέλεξε την χώρα της Αφρικής αντί της Ισπανίας ο Μπραχίμ Ντίαθ

Ο δημοσιογράφος Λίνο Μπάκο έκανε την αποκάλυψη της είδησης που αλλάζει επίπεδο την εθνική ομάδα του Μαρόκο. Ο ίδιος ανέφερε πως κατά 99,9% ο 23χρονος Ισπανός, που έχει και την υπηκοότητα της αφρικανικής χώρας επέλεξε εκείνη, αφού στην εθνική Ισπανίας δεν έχει κληθεί ξανά μετά από εκείνο το φιλικό με την Λιθουανία (08/06/2021) που αγωνίστηκε ως βασικός και είναι και η μοναδική του εμφάνιση με την «φούρια ρόχα».

Ακριβώς επειδή η εμφάνιση αυτή ήταν σε φιλικό, έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει και την εθνική του Μαρόκο, αφού μόνο αν ο παίκτης παίξει σε επίσημο ματς με μία χώρα κατοχυρώνεται στην συγκεκριμένη εθνική.

Μάλιστα, ο Μπραχίμ Ντίαθ αναμένεται να συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Ρεγκραγκουί για τα παιχνίδια του Μαρτίου με την Κολομβία (20/03) και μία δεύτερη χώρα από τη Νότια Αμερική, που δεν έχει ακόμα βρεθεί (28/03).

A 99,99% @BrahimDiaz11 (Prêt @realmadrid to @acmilan juin 2023) sera présent lors du prochain rassemblement EN Maroc du 20 au 28 mars prochain vs @COLOMBIAFUTBO et un second adversaire sud-américain pic.twitter.com/oLPv3zBdWo