Επίσημα στην Μπάγερν ο Ζόμερ μέχρι το 2025

Ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου είναι με κάθε επισημότητα ο διεθνής Ελβετός τερματοφύλακας Γιάν Ζόμερ! Οι Βαυαροί έδωσαν οκτώ εκατομμύρια ευρώ στην Μπορούσια Γκλάντμπαχ, συν μπόνους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για να κάνουν δικό τους τον έμπειρο τερματοφύλακα μέχρι το 2025.

Ο 34χρονος «πορτιέρε» παρουσιάστηκε την Πέμπτη (19/1) από τους πρωταθλητές Γερμανίας, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και μπήκε στην αποστολή για το ματς με τη Λειψία (19/1, 21:30).

H Μπάγερν βγήκε... αναγκαστικά στην αγορά για τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Οι Βαυαροί κατέληξαν στην «δοκιμασμένη» περίπτωση του Ελβετού και έκλεισαν το «deal» με τη Γκλαντμπαχ, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Γιόνας Όμλιν από τη Μονπελιέ για να καλύψει το κενό.

«Είμαι χαρούμενος για τη νέα μου αποστολή στην Μπάγερν. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ με δύναμη. Είμαι περήφανος που τώρα θα γίνω κομμάτι της Μπάγερν», ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Βαυαρών ο Γιαν Ζόμερ.

#ServusYann 🧤

FC Bayern have completed the signing of Yann Sommer ✍️

🔗 https://t.co/uOdikczHQd#MiaSanMia