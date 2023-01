Στη Λιντς και επίσημα ο Μαξ Βέμπερ της Ζάλτσμπουργκ!

Η Λιντς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μαξ Βέμπερ από τη Ζάλτσμπουργκ, με τον Αυστριακό αμυντικό να είναι η πρώτη μεταγραφή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για την ομάδα του Τσέσε Μαρς.

Η αγγλική ομάδα απέκτησε τον 24χρονο στόπερ καταβάλλοντας 12 εκατομμύρια ευρώ (που ενδέχεται να φτάσουν στα 20 εκατομμύρια) στους νταμπλούχους Αυστρίας, με τον παίκτη να υπογράφει στα «παγώνια» έως το καλοκαίρι του 2027!

Ο Βέμπερ που κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και σε Ραπίντ Βιέννης, Άγιαξ, και Σεββίλη, με τη Ζάλτσμπουργκ μέτρησε 125 συμμετοχές με εννέα γκολ και ισάριθμες ασίστ, ενώ ποτέ δεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Αυστρίας από τον Οκτώβριο του 2017, έχοντας καταγράψει 13 εμφανίσεις.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Max Wober from Red Bull Salzburg, subject to a work permit