Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Λεάο η Μίλαν

Να «δέσει» τον Ραφαέλ Λεάο προσπαθεί η Μίλαν, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με πλουσιοπάροχη αύξηση.

Ο 23χρονος επιθετικός τον προηγούμενο μήνα είχε απαντήσει αρνητικά στις πρώτες προσφορές της Μίλαν για επέκταση συνεργασίας, ωστόσο, οι «ροσονέρι» δεν σκοπεύουν να... παραδώσουν τα όπλα τόσο εύκολα. Στο νέο συμβόλαιο που αναμένεται να του προσφέρουν, η αύξηση στις απολαβές φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ιθύνοντες της Μίλαν επιθυμούν η υπόθεση να λήξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Εκτός του Λεάο, προτεραιότητα αποτελεί η ανανέωση του Ισμαίλ Μπενασέρ και του Ολιβιέ Ζιρού.

AC Milan have improved their proposal to Rafael Leão hoping to get new deal done in the next weeks: €7m salary net per season on the table. 🚨🔴⚫️ #ACMilan



