Μια «ανάσα» από την Τσέλσι ο Έντσο Φερνάντες με «αστρονομικό» ποσό!

Η Τσέλσι βρίσκεται μια «ανάσα» από τη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες από την Μπενφίκα όπως αναφέρουν πηγές από την Ιταλία, με τους «μπλε» να βάζουν... πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 21χρονο Αργεντινό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο, οι «μπλε» του Λονδίνου που τα έχουν βρει σε όλα με τη πλευρά του παίκτη, έχουν συμφωνήσει με τους Πορτογάλους για ένα ποσό της τάξης των 127 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπογραμμίζεται πως το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση του «deal» με είναι ο τρόπος καταβολής των χρημάτων σε δόσεις.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την «αλμπισελέστε», που αναδείχθηκε και καλύτερος νέος παίκτης του Μουντιάλ στο Κατάρ τον περασμένο μήνα, μεταπήδησε στην Ευρώπη μόλις τον περασμένο Ιούλιο από τη Ρίβερ Πλέιτ έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εμφανίσεις του όπως είναι λογικό δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους , με την ομάδα του Γκρέιχαμ Πότερ μετά τους Φοφανά και Αντρέι Σάντος να «χτυπάει» ακόμη έναν νέο, ανερχόμενο και ήδη εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστή.

