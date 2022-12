Η θερμή υποδοχή των παικτών της Σίτι στον παγκόσμιο πρωταθλητή Άλβαρες!

Mετά το... «μεθύσι» της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή, ο Χούλιαν Άλβαρες επέστρεψε στην Αγγλία και στο Μάντσεστερ, έτσι ώστε να ενταχθεί και πάλι στις προπονήσεις της Σίτι.

Ο νεαρός Αργεντινός έλαβε μάλιστα την πιο θερμή υποδοχή που θα μπορούσε να φανταστεί από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι τον... σήκωσαν στον αέρα, δείχνοντας πως μοιράζονται την χαρά του συμπαίκτη τους.

Look who's back! 🤩🏆🇦🇷@julianalvarezzz returned to the CFA earlier than anticipated following his World Cup win! 🙌 pic.twitter.com/bSzWj1YLES