Βόμβα από αραβικό μέσο: «Υπέγραψε στην Αλ Νασρ μέχρι το 2025 ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Τελικά ίσως υπάρχει και... «φωτιά» στην υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Αλ Νασρ!

Σύμφωνα με το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ο Πορτογάλος σταρ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Σαουδάραβες και έχει ήδη υπογράψει διετή συμφωνία που θα τον κρατήσει στη Μέση Ανατολή μέχρι το καλοκαίρι του 2025!

Μάλιστα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Ρονάλντο θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στη Σαουδική Αραβία από τον Γενάρη του 2023!

Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος φέρεται να έχει δεχθεί προσφορά που θα του αποφέρει συνολικά 200 εκατ. ευρώ το χρόνο και μάλιστα η πρόταση αυτή περιλαμβάνει και ρόλο πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην κοινή υποψηφιότητα με Αίγυπτο και Ελλάδα για την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.

Al Arabiya is reporting that Cristiano Ronaldo has officially signed with Saudi team @AlNassrFC for two seasons. https://t.co/69XVybpJ5O