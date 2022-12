Τι έγραψαν Μέσι, Κριστιάνο, Μπαπέ, Νεϊμάρ και άλλοι για τον Πελέ

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποχαιρετά τον Πελέ. Ο Βραζιλιάνος θρύλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών και τα social media κατακλύστηκαν από τα «αντίο» στον «βασιλιά».

Ανάμεσά τους, και οι αναρτήσεις των σημερινών αστέρων του ποδοσφαίρου, με τους Μέσι, Κριστιάνο, Μπαπέ και πολλούς άλλους να αποχαιρετούν τον Πελέ.

Μέσι: «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Nεϊμάρ: «Πριν από τον Πελέ, το 10 ήταν απλώς ένας αριθμός. Έχω διαβάσει αυτή τη φράση κάπου, κάποια στιγμή στη ζωή μου. Αλλά αυτή η πρόταση, όμορφη, είναι ελλιπής. Θα έλεγα πριν από τον Πελέ το ποδόσφαιρο ήταν απλώς ένα άθλημα. Ο Πελέ τα άλλαξε όλα. Μετέτρεψε το ποδόσφαιρο σε τέχνη, σε διασκέδαση Έδωσε φωνή στους φτωχούς, στους μαύρους και κυρίως: Έδωσε ορατότητα στη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο και η Βραζιλία ανέβασαν το status τους χάρη στον Βασιλιά! Έφυγε αλλά η μαγεία του παραμένει. Ο Πελέ είναι ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!»

Κριστιάνο: «Τα βαθιά μου συλλυπητήρια σε όλη τη Βραζιλία, και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Edson Arantes do Nascimento. Ένα απλό "αντίο" στον αιώνιο Βασιλιά Πελέ δεν θα είναι ποτέ αρκετό για να εκφράσει τον πόνο που όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αγκαλιάζει αυτή τη στιγμή. Μια έμπνευση για τόσα εκατομμύρια, ένα σημείο αναφοράς χθες, σήμερα και για πάντα. Η αγάπη που πάντα μου έδειχνες ανταποδίδονταν σε κάθε στιγμή που μοιραζόμασταν ακόμα και από απόσταση. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και η μνήμη του θα μείνει για πάντα σε όλους εμάς τους λάτρεις του ποδοσφαίρου. Αναπαύσου εν ειρήνη βασιλιά Πελέ».

Μπαπέ: «Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου μας άφησε, αλλά η κληρονομιά του δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Aναπαύσουν εν ειρήνη βασιλιά».

Λεβαντόφσκι: «Αναπαύσου εν ειρήνη πρωταθλητή. Ο παράδεισος απέκτησε ένα νέο αστέρι και ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχασε έναν ήρωα»

Ρονάλντο: «Μοναδικός. Μεγάλος. Δεξιοτέχνης. Δημιουργικός. Τέλειος. Μοναδικός στο είδος του. Εκεί που έφτασε ο Πελέ έμεινε. Χωρίς να αφήσει ποτέ την κορυφή, μας αφήνει σήμερα. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου - μόνο ένας. Ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο κόσμος του πένθους. Η θλίψη του αποχωρισμού ανακατεμένη με την απέραντη υπερηφάνεια της γραπτής ιστορίας. Τι προνόμιο να σε κυνηγάω φίλε μου. Το ταλέντο σου είναι ένα σχολείο που κάθε παίκτης πρέπει να περάσει. Η κληρονομιά σου θα ξεπεράσει γενιές. Και έτσι θα μείνεις ζωντανός. Σήμερα και για πάντα, θα σε τιμούμε. Ευχαριστώ Πελέ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Χάαλαντ: «Ό,τι βλέπετε από κάποιον ποδοσφαιριστή να κάνει, ο Πελέ το έκανε πρώτος. RIP»

