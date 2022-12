Το πιο μυθικό βίντεο για τον μύθο Πελέ: Έκανε (πρώτος) όσα ξέρουμε

Στην τέχνη δεν υπάρχει «παρθενογένεση». Αν, όμως, οι νεότεροι μπορεί να μένουν με ανοιχτό το στόμα σε μια ενέργεια του Μέσι ή του Ρονάλντο, οι… μεσήλικες με τον Ζιντάν και τον Ροναλντίνιο και οι πρεσβύτεροι με τον Κρόιφ, υπάρχει κάποιος, που έκανε τα «μαγικά» αυτά αρκετά χρόνια πριν.

Ο λόγος για τον μεγάλο Πελέ, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο παραθέτει μαγικές ενέργειες σύγχρονων ή και παλαιότερων αστέρων του ποδοσφαίρου, τις οποίες, ωστόσο, είχε κάνει ο Βραζιλιάνος θρύλος στη δεκαετία του 50' του 60' και του 70'.

Pelé est le plus grand, il a tout inventé 10-20-30 ans avant les autres cracks.. il avait tout, absolument tout.. alors oui le plus grand de tous les temps, indiscutablement et définitivement 🇧🇷 pic.twitter.com/hXJSSdQfEc