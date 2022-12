«Έφτασε στην Αγγλία για τη Λίβερπουλ ο Γκάκπο»

Προχωρά η μεταγραφή του Κόντι Γκάκπο στη Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρει το Sky Sports, ο Ολλανδός εξτρέμ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/12) στην Αγγλία προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal και να γίνει ποδοσφαιριστής των "reds".

Υπενθυμίζεται πως αρχές της εβδομάδας η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε πως συμφώνησε με τον αγγλικό σύλλογο για την πώληση του παίκτη, ο οποίος έχει φέτος 13 γκολ και 17 ασίστ σε 24 συμμετοχές με τους Ολλανδούς.

Στο δε Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός σημείωσε τρία γκολ και ήταν πρώτος σκόρερ των «οράνιε».

JUST IN: PSV Eindhoven forward Cody Gakpo has arrived in England for a medical ahead of his proposed move to Liverpool 🔴 pic.twitter.com/erHtbZ7f7e