Ο Τσάβι θέλει να κρατήσει στη Μπαρτσελόνα τον Σέρτζι Ρομπέρτο

Είναι από 16 ετών στη Μπαρτσελόνα και ο Τσάβι θέλει να τον κρατήσει μέχρι... τέλους! Ο Σέρτζι Ρομπέρτο φαίνεται να είναι από τους αγαπημένους του Ισπανού τεχνικού στη Βαρκελώνη και ήδη έχει ζητήσει από τη διοίκηση των «μπλαουγκράνα» την ανανέωση του συμβολαίου του.

Οι εμφανίσεις του έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις, ενώ το συμβόλαιό του το οποίο ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι, φαίνεται ότι θα επεκταθεί και αρκετά πιθανό είναι αυτό να γίνει πρόωρα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα.

O 30χρονος δεξιός μπακ, έχει καταγράψει συνολικά με τη Μπαρτσελόνα 328 συμμετοχές, σκοράροντας 14 γκολ και μοιράζοντας 39 ασίστ, ενώ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας μετρά 11 εμφανίσεις με ένα τέρμα.

