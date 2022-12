Ο Μούντρικ έβαλε φωτιά στα σενάρια για Άρσεναλ

Μάλλον η... όρεξη του Μιχαΐλο Μούντρικ άνοιξε, βλέποντας την Άρσεναλ του Αρτέτα να αγωνίζεται στο «Emirates» και αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά των μεταγραφικών σεναρίων που τον αφορούν.

Ο Ουκρανός έκανε ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων, αφού δημοσίευσε ιστορία στο Instagram στην οποία φαίνεται το τάμπλετ όπου παρακολούθησε τη νίκη των πρωτοπόρων της Premier League απέναντι στη Γουέστ Χαμ, ενώ λίγο νωρίτερα το φως της δημοσιότητας είδε η επίσημη πρόταση που έκαναν στη Σαχτάρ οι Λονδρέζοι για την αγορά του, έναντι 60 εκατομμυρίων.

…sounds like one more goal for Arsenal as Mykhaylo Mudryk is watching the game and posting on Instagram ⚪️🔴👀🇺🇦 #AFC



Clear message. Mudryk wants Arsenal move while club are in negotiations. pic.twitter.com/A4F2SUofoI