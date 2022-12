Το ιδιαίτερο μήνυμα του Κλοπ - ΒΙΝΤΕΟ

Το 2022 ήταν αναμφίβολα μία ξεχωριστή χρονιά για την Λίβερπουλ. Και αυτό γιατί κατέκτησε δύο τρόπαια, το Κύπελλο Αγγλίας και το League Cup (νικώντας σε ισάριθμους τελικούς την Τσέλσι) και έχασε άλλα δύο στο νήμα (έμεινε έναν βαθμό πίσω από την Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, ηττήθηκε στον τελικό του Champions League από την Ρεάλ), με το τέλος της περασμένης σεζόν να βρίσκει τους κόκκινους να έχουν παίξει τα περισότερα ματς που έδωσαν ποτέ σε μία ολόκληρη αγωνιστική σεζόν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα συναισθήματα που βίωσε ο Γιούργκεν Κλοπ και οι ποδοσφαιριστές του σε όλα αυτά τα ταξίδια ήταν πρωτόγνωρα αφού έφτασαν πολύ κοντά στο απίστευτο «4 στα 4», με τον Γερμανό προπονητή να αναφέρεται σε όλες αυτές τις αναμνήσεις μέσω ενός video που δημοσίευσαν οι ρεντς στον επίσημο λογαριασμό τους τους στο Twitter.

Ένα μήνυμα το πρωί των Χριστουγέννων; Υπάρχουν αρκετά τραγούδια που περνούν από το μυαλό μου αλλά δεν θέλω να σας ενοχλώ κάθε χρόνο με τη φωνή μου. Ξέρετε καλύτερα από μένα τι θέλω να τραγουδώ αυτή την ημέρα», είπε στην αρχή του video ο Κλοπ, για να προσθέσει μεταξύ άλλων: «Aπό αθλητική άποψη, το 2022 ήταν μία αρκετά πετυχημένη χρονιά θα έλεγα. Άρχισε με το League Cup, ο τελικός του FA Cup ήταν ξεχωριστός. Τον απόλαυσα πάρα πολύ. Θεαματική ήταν και η μάχη στο πρωτάθλημα.

Δίνεις τα πάντα και παίρνεις πολλά, αλλά όχι τα πάντα. Εάν όλα αυτά δεν αξίζουν μία γιορτή, αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσες να δώσεις στον έξω κόσμο. Και για αυτό το λόγο γιορτάσαμε για δύο διοργανώσεις και δύο νίκες μας σε τελικούς. Δύο μεγάλες προσπάθειεις. Και για αυτό είμαστε μαζί και αγαπάμε ο ένας τον άλλον.

Ο σύλλογος είναι τόσο ξεχωριστός και την ημέρα της ανοιχτής παρέλασής μας, εάν κάποιος δεν το γνώριζε, αυτή ήταν η τελευταία απόδειξη. Ήταν όλα υπέροχα, δεν έχω λόγια. Ακόμα η καρδιά μου χτυπάει δυνατά κάθε φορά που το σκέφτομαι».

"It's the Christmas of our lives and that's how we should celebrate it." ❤️



Another special Christmas day message from the boss 🎄 pic.twitter.com/a98vZzUiEe