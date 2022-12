Τσέλσι: Νοκ άουτ μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ο Καντέ

Άσχημα είναι τα νέα για την Τσέλσι αναφορικά με το πως εξελίσεται η αποθεραπεία του Ενγκολό Καντέ...

Ο 31χρονος Γάλλος βρίσκεται στα «πιτς» από τα τέλη Αυγούστου λόγω ενός τραυματισμού που τον ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Έκτοτε, κάνει αγώνα δρόμου ώστε να επιστρέψει γρήγορα στην αγωνιστική δράση και στις υποχρεώσεις των «μπλε».

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο προπονητής των λονδρέζων, Γκρέιχαμ Πότερ, ο Καντέ δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν τα τέλη Φεβρουαρίου.

Και όλα αυτά, ενώ το συμβόλαιο του έμπειρου Γάλλου με την Τσέλσι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι...

N’Golo Kanté will not be back from his injury until end of February or probably March, Graham Potter has confirmed. 🚨🔵 #CFC



Sources confirm feeling reported for weeks and months: Kanté could leave as free agent at the end of the season. pic.twitter.com/CejTMNvUYY