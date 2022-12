Μήνυμα από Μόργκαν και Ρονάλντο... στους haters τους

Ο παρουσιαστής του TalkTV Πιρς Μόργκαν είναι ένθερμος υποστηρικτής του στενού του φίλου Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον οποίο πήρε εκείνη τη μεγάλη συνέντευξη τον περασμένο μήνα που προσέλκυσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο Πορτογάλος θυμίζουμε επέκρινε τους επικεφαλής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς και τον προπονητή της Έρικ τεν Χαγκ. Ο σύλλογος δεν είχε άλλη επιλογή από το να λύσει το συμβόλαιό του κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο Κατάρ, ο πολύπειρος επιθετικός σκόραρε ένα γκολ για την Πορτογαλία αλλά έχασε τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα από τον Φερνάντο Σάντος και ένας νέος κύκλος συζητήσεων άνοιξε.Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας βρίσκεται τώρα σε αναζήτηση του επόμενους βήματος στην τεράστια καριέρα του με δημοσίευμα της Marca να τον θέλει να έχει ήδη συμφωνήσει με την Αλ Νασρ για συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2030!

Ό,τι και να γίνει στο μέλλον για τον CR7 θα έχει πάντα έναν πολύ μεγάλο υποστηρικτή, με τον Μόργκαν να διανύει την εβδομάδα του επικρίνοντας τον Λιονέλ Μέσι και την Πέμπτη έστειλε ευχές σε όλους τους... haters ποστάροντας μια κοινή του φωτογραφία με τον Πορτογάλο. «Ένα εορταστικό μήνυμα σε όλους τους haters μας», έγραψε στο Twitter και πρόσθεσε: «Merry Cris-Mas».

A festive message to all our haters…. pic.twitter.com/BZvAaEiDCe