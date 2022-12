Γκουαρδιόλα: «Ο κύκλος μου στη Σίτι δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν κατακτήσουμε το Champions League»!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ερωτηθείς για το μέλλον του με αφορμή την πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Σίτι, δήλωσε πως δε θα κλείσει ο κύκλος του στην ομάδα αν δεν κατακτήσει το Champions League με αυτή.

Ο 51χρονος τεχνικός των «πολιτών» δήλωσε:

«Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι αυτό το τρόπαιο που θέλουμε περισσότερο και ο κύκλος μου εδώ δεν θα ολοκληρωθεί εάν δεν το καταφέρω. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου στο χρόνο που έχουμε, αλλά όπως είπα και πριν είναι κάτι που δεν έχουμε κατακτήσει και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Έχω την αίσθηση πως αργά ή γρήγορα θα γίνει».

Ο Ισπανός προπονητής έφτασε μια «ανάσα» από την κατάκτηση του τροπαίου με τα «μεγάλα αυτιά» το 2021 όταν στον τελικό της διοργάνωσης ηττήθηκε από την Τσέλσι (1-0).

Στο παρελθόν έχει κατακτήσει τον τίτλο εις διπλούν κατά θητεία του στην Μπαρτσελόνα τις σεζόν 2008/09 και 2010/11, και τις δύο φορές απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Σίτι παραμένοντας «κάτοικος» της μπλε «πλευράς» του Μάντσεστερ μέχρι το καλοκαίρι του 2025, όπου και θα έχει ολοκληρώσει εννέα χρόνια παρουσίας στην αγγλική ομάδα.

