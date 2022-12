Άστον Βίλα: Ο Κουτίνιο θέλει να επιστρέψει στην Βραζιλία

Ο Φελίπε Κουτίνιο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Άστον Βίλα, μετά από μόλις έναν χρόνο παρουσίας του στον σύλλογο.

Και αυτό, διότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός, έχει εκφράσει στη διοίκηση του συλλόγου την πρόθεσή του να αποχωρήσει άμεσα από την ομάδα, ώστε να επιστρέψει στην πατρίδα του και στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Μάλιστα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η Κορίνθιας ενδιαφέρεται «ζεστά» για την περίπτωση του έμπειρου άσου, ο οποίος ψάχνει την «χρυσή» τομή με τους «χωριάτες» για πρόωρη λύση του συμβολαίου του.

🚨 Philippe Coutinho wants to leave Aston Villa and return to Brazil. Corinthians want to sign him.



A mutual agreement on an early contract termination is possible or he could hand in a transfer request.



(Source: @GoalBR) pic.twitter.com/RRTgfsHViK