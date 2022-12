Ο Γκρίλις πήγε στη Νέα Υόρκη και... ακολουθεί τα βήματα του Κέβιν από το «Μόνος στο σπίτι»!

Το «Μόνος στο σπίτι» με τον Μακόλεϊ Κάλκιν αποτελεί ξεκάθαρα μία από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της περιόδου των Χριστουγέννων και έχοντας γεννηθεί το 1995, ο Τζακ Γκρίλις αποτελεί μεγάλο fan.

Τόσο που ο Άγγλος ποδοσφαιριστής πήγε στη Νέα Υόρκη μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και, κατά τα λεγόμενά του, προσπαθεί να πάει σε όλα τα μέρη που επισκέφτηκε ο Κέβιν ΜακΆλιστερ στο σίκουελ της ταινίας!

Ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι φρόντισε να ενημερώσει τους ακολούθους του στα social media για τα κατορθώματά του, καθώς πήγε, μεταξύ άλλων, στο ξενοδοχείο Plaza, στο Σέντραλ Παρκ και στο δέντρο του Ρόκφελερ Σέντερ.

Jack Grealish going to New York so he can visit spots from the Home Alone movie is so beautifully on brand for everyone’s favourite himbo pic.twitter.com/zofeBkr8XK