Έφτασαν στο Παρίσι οι «τρικολόρ» - Χιλιάδες κόσμος

Η Γαλλία επέστρεψε στο Παρίσι, με τους παίκτες να γνωρίζουν αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ.

Μάλιστα, χιλιάδες Γάλλοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (19/12) στην πλατεία Κονκόρντ για να αποθεώσουν τους τρικολόρ, για την προσπάθεια που έκαναν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

The French national team are on home soil. pic.twitter.com/40Z1a3A8Z2

Fans continue to gather at Paris’ Place de la Concorde - the French national team are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/IEJwg2gtBB