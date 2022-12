Νάπολι: «Δεν πωλείται ο Κβαρατσχέλια»

Αμετακίνητος στη Νάπολι ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια! Το γεγονός επιβεβαίωσε ο αθλητικός διευθυντής των «παρτενοπέι», Κριστιάνο Τζουντόλι, ο οποίος μίλησε στο Sports Express για το ενδιαφέρον που προέκυψε για τον Γεωργιανό από τη Νιουκάστλ.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε τον Κβαρατσχέλια να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Δεν παίζει κανένα ρόλο η ρήτρα αγοράς του ή όποια πρόταση έρθει για αυτόν, απλά θα μείνει μαζί μας», ήταν τα λόγια του.

Napoli director Giuntoli on Newcastle links for Khvicha Kvaratskhelia: “No, there’s no chance we will let him go”, tells Sport Express. 🇬🇪 #transfers



“It doesn’t depend on the fee or on the proposal; he will just stay with us”. pic.twitter.com/wGy5FmYeF6